Gaye Erkan Dünya Bankası ve IFC yöneticileriyle görüştü

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gaye Erkan, bugün Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yönetimi ile görüştü.

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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu’nun (IFC) üst düzey yöneticileri ile bir araya geldi.

Reuters’a bilgi veren kaynak görüşmenin bugün İstanbul’da gerçekleştiğini belirtti.

Görüşmeye; Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya bölgesi Başkan Yardımcısı Antonella Bassani, Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve IFC Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Asya Bölgesi Altyapı Yatırımları Başkanı Wiebke Schloemer de yer aldı.

Dünya Bankası, Türkiye’ye mevcut 17 milyar dolarlık finansmana ek olarak 18 milyar dolar daha finansman sağlama kararını eylül ayında duyurmuştu. (REUTERS)

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