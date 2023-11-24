Goldman Sachs’tan faiz tahmini

Goldman Sachs, TCMB'nin faiz artırım sürecini 250 baz puan daha artışla yüzde 42,50'de tamamlamasını bekliyor.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) dünkü politika faizi kararının yankıları sürüyor. Son olarak ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, dünkü kararın ardından yeni tahminlerini yayınladı.

Goldman Sachs, dün TCMB’nin politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan yükseltmesinin ardından, 250 baz puan daha artışla politika faizini yüzde 42,50’ye yükseltmesini ve sıkılaşma sürecinin tamamlanmasını beklediğini açıkladı.

Daha önce tahminini yüzde 40 olarak belirleyen banka, merkez bankası kararının beklenenden daha fazla parasal sıkılaştırmaya işaret ettiğini belirtti.

Bankanın açıklamasında “Komite’nin politika faizini aralıktaki toplantıda 250 baz puan yükselteceğini ve faiz artırımı döngüsünü yüzde 42,50’de tamamlayacağını bekliyoruz” denildi.

YÜZDE 45 TAHMİNİ

Öte yandan ekonomist Haluk Bürümcekçi ise yaptığı değerlendirmede, “TCMB’nin, ‘parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman dilimi içinde tamamlanacak’ mesajını, faiz artırım sürecinin aralık ve ocak toplantısında 250 baz puan gibi daha sınırlı artışlarla, yüzde 45 seviyesinde tamamlanacağı sinyali olarak okuyoruz” dedi.

Bürümcekçi, öte yandan, gelecek dönemde bankacılık sisteminde yeniden likidite fazlası oluşması söz konusu olabileceğinden, böyle bir durumda TCMB’nin yabancı para mevduata getirdiği ilave TL zorunlu karşılık oranlarını yükselterek, bu fazlalığı geri çekmesinin beklenebileceğini aktardı.

Politika faizi 500 baz puan artarken, faiz koridorunun genişliğinin ise 600 baz puan olarak korunmuş olduğunu ifade eden Bürümcekçi, bu doğrultuda, Açık Piyasa İşlemler (APİ) ortalama fonlama maliyeti ve haftalık swap ihalelerinde uygulanacak faizin de politika faizine paralel yüzde 40 seviyesinde oluşmasının beklenebileceğini dile getirdi.

NE OLDU?

TCMB dünkü toplantıda faizi 500 baz puan artışla yüzde 40'a yükseltti. Piyasada ortalama beklenti, bugün faizin 250 baz puan artırılacağı yönündeydi.

Açıklamada, faiz artışlarında sona yaklaşıldığına işaret edilerek “Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır” denildi.

Uzmanlar dünkü faiz artışının beklenenden yüksek olduğunu ancak artış döngüsünün muhtemelen sonuna yaklaşıldığını belirtti.

TCMB haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül ve ekimde 500’er baz puan olmak üzere beş toplantıda toplam 2 bin 650 baz puan faiz artırmıştı.

Ekim ayında resmi tüketici enflasyonu yüzde 61,36 olurken, TCMB’nin kasım ayı piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 67,23, 12 ay sonrası için yüzde 43,94 olmuştu. (REUTERS, SÖZCÜ)

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