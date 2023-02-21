Halkbank’tan sermaye tavanında artış kararı

Halkbank, 10 milyar TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 30 milyar TL'ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla gerekli yasal izinler için SPK ve BDDK'ya başvurdu.

Sozcu.com.tr

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Halkbank kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 30 milyar TL’ye yükseltilmesi için SPK ve BDDK’ya başvurdu.

Halkbank, 10 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanının 30 milyar TL’ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvurdu.

KAP’A AÇIKLAMA

Bankadan Pazartesi akşamı KAP’a yapılan açıklamada, kayıtlı sermaye tavan süresinin 2027 sonuna kadar uzatılmasını da kapsayan başvuruların dün SPK ve BDDK’ya yapıldığı belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Bankamızın 10 milyar TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 30 milyar TL’ye yükseltilmesi ve Kayıtlı Sermaye Tavan Süresinin 2027 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla Esas Sözleşme’nin 6’ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine yönelik olarak gerekli yasal izinler için SPK ve BDDK’ya 20.02.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.”

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