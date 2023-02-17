İngiliz bankadan deprem, seçim ve dolar tahmini

İngiliz banka Standard Chartered, deprem sonrası Türkiye ekonomisine, seçimlere ve dolar kuruna ilişkin tahminlerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin önde gelen bankalarından Standard Chartered, depremin ardından seçimler ve ekonomiye ilişkin senaryolar içeren bir Türkiye raporu yayımladı.

Bankanın ekonomistlerinden Geoff Kendrick ve Farooq Pasha imzasıyla dün yayımlanan “Türkiye’nin belirsiz seçimi” başlıklı raporda olası seçim senaryolarına göre değişen dolar/TL tahminleri de yer aldı.

Türkiye’de seçimlerin ekonominin kötüye gittiği bir ortamda yapılacağına ve insani bir krize neden olan son depremlerin öncesinde bile anketlerde hükümete desteğin tarihi düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekilen raporda, “Ancak muhalefetin bölünmüş durumu, başkanlık seçiminin sonucuna dair tahmin yapmayı zorlaştırıyor” denildi.

“Geniş kanı, AKP-MHP hükümet ittifakının meclis çoğunluğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu yönünde. Çeşitli seçim sonrası ittifaklar ve azınlık hükümeti senaryoları mümkün” denilen raporda, Türkiye’de 2022’de ortalama yüzde 72 olan olan enflasyonun, 2023’te yüzde 50 olmasının beklendiği ancak yukarı yönlü risklerin mevcut olduğu belirtildi.

Yaşam maliyeti krizinin ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu belirten ekonomistler, 2022’de yüzde 4,5 olduğunu öngördükleri büyümenin 2023’te yüzde 3’e düşmesini beklediklerini belirttiler.

DOLAR TAHMİNLERİ

Mevcut yönetimin seçimde kazanması halinde mevcut büyüme yanlısı politikaların ve ultra gevşek para politikasının sürmesini bekleyen banka, dolar tahminlerine de raporda yer verdi.

Mevcut geleneksel olmayan politika karışımının, finanse edilmesi zor olan yüksek dış ticaret açığına ve cari açığa neden olduğuna, 2022’de ödemeler dengesi sorunlarının ‘diğer’ girişler kalemiyle telafi edildiğine, bunun sürdürülemez olduğuna ve seçim sonrasında başka finansman kaynaklarının bulunması ihtiyacına işaret edilen raporda mevcut politikaların devamı halinde dolar/TL’nin 2023 yılı sonunda 36,00 seviyesine yükseleceği tahmini yer aldı.

Seçimde yeni hükümetin iş başına gelmesi ve mevcut geleneksel olmayan politikaların değişmesi durumunda ise Türkiye’ye yeterli düzeyde yabancı portföy akışının olacağı ve böylesi bir senaryoda dolar/TL’nin 2023 sonunda 20,00 olacağı öngörüldü.

Banka, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tekrar seçilmesi ve muhalefet adayının kazanması olasılıklarına yüzde 50-50 ihtimal vererek 2023 sonu dolar/TL beklentisini de iki tahminin orta noktası olan 28,00 olarak açıkladı.

DEPREMİN SEÇİMLERE ETKİSİ VE ERTELEME GÜNDEMİ

Raporda, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlere dair de değerlendirmeler yer aldı.

1939 yılı sonrasındaki en yıkıcı depremin yaşandığına ve bunun seçimler üzerinde etkili olabileceğine işaret edilen raporda “Depremin seçim sonuçlarını ya da seçimin tarihini nasıl etkileyebileceğini bilmek için henüz çok erken” denildi.

Depremin etkili olduğu kentlerin çoğunun AKP tarafından yönetilmekte olduğunu ve bunun Cumhurbaşkanı’na destek konusunda bir zorluk yaratabileceğini belirten ekonomistler, “Ancak aynı şekilde tarih, ulusal kriz zamanlarında seçmenlerin bazen bilinen kişileri ve güçlü liderleri yeni bir yön yerine tercih ettiğini gösteriyor” ifadelerine raporda yer verdi.

Seçimlerin deprem nedeniyle ertelenmesi gündeminin de aktarıldığı raporda, bunun anayasaya göre mümkün olmadığı ancak Yüksek Seçim Kurulu’nun “deprem bölgesinde adil seçim için koşullar sağlanamaz” kararı vermesi ve erteleme tavsiyesinde bulunması durumunda belirsiz bir durum ortaya çıkabileceğine işaret edildi.

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