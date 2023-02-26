İran’da dövizdeki yükseliş sürüyor

İran'da serbest piyasada doların satış kuru ilk kez yeni psikolojik eşik sayılan 60 bin tümeni de aştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İran’da son aylarda yükselişi dizginlenemeyen dolar ve avro ülke tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Ülkede serbest döviz piyasasını izleyen “bonbast.com”a göre, serbest piyasada doların satış kuru 60 bin 100 tümene ulaşarak ilk kez yeni psikolojik eşik sayılan 60 bin tümeni de aştı.

Yeni bir rekor kıran Euro ise 63 bin tümenden işlem gördü.

Serbest piyasada doların satış kuru hafta başında ilk kez psikolojik eşik sayılan 50 bin tümeni geçmişti.

KUR ÜÇ YILDA 10’A KATLANDI

İran’da 1 ABD doları, ocak ayının başında 41 bin tümen civarında işlem görüyordu. Buna göre, sene başından bu yana dolar/tümen kuru yüzde 46 yükseldi.

ABD’nin Mayıs 2018’de nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki 5 yıllık süreçte ise tümenin dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 750’ye yaklaştı. İran’da dolar Mayıs 2018’de 6 bin tümen seviyelerindeydi.

Son aylarda Avrupa Birliği (AB) de ülkedeki protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi, Ukrayna’ya karşı savaşta kullanılmak üzere Rusya’ya silah gönderildiği iddiaları ve nükleer programı gibi nedenlerle Tahran’a yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

İran İstatistik Merkezinin verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon da geçen ay yüzde 53,4 olarak açıklanmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Kızılay'ın Ahbap'a çadır satmasına ünlü isimlerden tepki