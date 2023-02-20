Kamu bankalarının kârları 2022’de katlandı

Kamu bankalarında net kâr 2022'de önceki yıla göre katlandı. Ziraat Bankası'nın net kârı 2022'de yüzde 553 artışla 41 milyar liraya yükseldi. Halkbank'ın net kârı ise yüzde 879 artarak 14,75 milyar liraya ulaştı. Vakıfbank'ın net kârı yüzde 475 artışla 24 milyar lira oldu.

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Ziraat Bankası’nın 2022 yılı net kârı yüzde 553 artışla 41 milyar liraya yükselirken, Halkbank’ın kârı ise yüzde 879 artarak 14,75 milyar liraya ulaştı.

Öte yandan bankaların ileriki yıllarda kredilerde oluşabilecek zararlar için ayırdıkları kaynaklar dışındaki karşılıkları gösteren serbest karşılıklar katlanarak artarak 47 milyar lirayı aştı ve üç bankanın net kârının yüzde 60’ına yaklaştı.

İki kamu bankasında da TÜFE’ye endeksli tahviller, güçlü ücret komisyon gelirleri ve net faiz gelirleri, net kârlarda rekor artışlar sağlanmasına katkı sağladı. Ziraat Bankası’nın net faiz gelirleri yüzde 205 artışla 121,5 milyar liraya ulaşırken, net ücret komisyon gelirleri de yüzde 141 artışla 13,1 milyar liraya çıktı.

Halkbank’ın ise aynı dönemde net faiz gelirleri yüzde 244 artışla 68.2 milyar liraya, net ücret komisyon gelirleri de yüzde 107 artışla 8,5 milyar liraya çıktı.

Geçen hafta bilanço açıklayan bir diğer kamu bankası Vakıfbank’ın ise geçen sene net kârı yüzde 475 artışla 24 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

SERBEST KARŞILIKLAR KATLANDI

“İleride karşılaşılabilecek riskler için” tutulan serbest karşılıklar ise iki kamu bankasında katlanarak arttı. Serbest karşılıklar bilançoda “ilerideki muhtemel risklere” karlı bilançolar tutuluyor ve beklenen kredi zarar karşılıkları dışında başka bir karşılık kalemi oluşturuyor.

Ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek gelişmeleri dikkate alan bankalar ihtiyatlılık prensibi dahilinde diğer karşılıklar altında serbest karşılıkları ayırıyor.

Ziraat Bankası’nın bilançosuna göre banka yılsonu itibarıyla, 3,7 milyar TL tutarındaki kısmı önceki yıllar içerisinde, 24.6 milyar TL tutarındaki kısmı ise geçen yıl olmak üzere toplam 28,3 milyar TL serbest karşılık ayrıldı.

Vakıfbank ise 17,2 milyar TL’si geçen yıl, 1,8 milyar TL’si önceki yıllarda olmak üzere toplam 19 milyar TL serbest karşılık ayırdı. Halkbank’ın bilançosunda ise serbest karşılık kalemi görünmüyor. (REUTERS)