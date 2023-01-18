KAP haberleri – 17 Ocak 2023

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 17 Ocak'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

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ARZUM: 100 bin dolar sermayeli Arzum Shangai Limited unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

AGESA: Ocak – Aralık döneminde prim üretimi yüzde 84 artışla 3,7 milyar TL'ye yükseldi.

ASELS: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL'den 10 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

ASTOR: Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

BOSSA: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL'den 2,5 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BOBET: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4 milyon 400 bin adet paya karşılık 59,4 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

BTCIM: Şirket bağlı ortaklığı Batıçim Enerji'ye ait, Düzce'de bulunan Hasanlar HES'in işletme hakkının devri amacıyla, Mıs Enerji ile Batıçim Enerji arasında 11,5 milyon dolar bedelle işletme hakkı ve üretim lisansı devri ön sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

COSMO: Şirket bağlı ortaklığı Cosmos Mühendislik'in yurt içi yeni müşterisi ile 38,3 milyon TL bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.

DAGHL: VBTS kapsamında şirket paylarına 17 Şubat'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

DGNMO: Şirketin 2023 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

EGEEN: 1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası'nın yapıldığı açıklandı.

ESEN: Şirketin GES müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik ile Kadifeteks Mensucat arasında Kadifeteks Çatı Öztüketim GES kurulumu için sözleşme imzalaması sonrasında, Çatı GES tamamlanarak TEDAŞ kabulünün yapıldığı açıklandı.

FENER: Almanya'da 50 bin dolar sermayeli Fenerium GMB unvanlı şirketin kurulduğu açıklandı.

GARFA: 76 gün vadeli 195 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

GUBRF: Maliye Hazinesi adına İskenderun Mal Müdürlüğünce açılan tapu kaydının iptali ve kamu adına terkin davasında çıkan kararın şirketçe istinaf edildiği ve istinaf başvurusunun kabul edilerek dosyanın yeniden görülmek üzere mahkemeye iade edildiğinin açıklanması sonrasında, 79 bin 350 metrekarelik şirkete ait taşınmazın bulunduğu yerden Kıyı Kenar Çizgisi geçtiği iddiası ile ilgili taşınmazın tapu kaydının iptali ve kamu adına terkin edilmesi amacıyla açılan davanın kısmen kabul edildiği, 78 bin 6756 metrekarelik kısmının tapu kaydının iptali ile kıyı kenar çizgisi olarak terkini ile tescil dışı bırakılmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine ve şirketçe açılmış karşı davanın da reddine karar verildiği açıklandı.

GENIL: Spikevax isimli Moderna COVİD aşısı ile ilgili olarak Bakanlığa yapılan Acil Kullanım Onayı başvurusunun uygun bulunduğu açıklandı.

MANAS: Şirketin EDATA ile imzaladığı Cihaz Üretim Sözleşmesi kapsamında 0,48 milyon dolarlık sipariş alındığı açıklandı.

MPARK: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 875 milyon TL'den 5,7 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MRSHL: Tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun mali borç ödemelerinde ve net işletme sermayesi ihtiyacında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

SAYAS: Şirketin Yatırım 5,9 milyon TL'lik Yatırım Teşvik Belgesinin 12,9 milyon TL'ye revize edildiği açıklandı.

SELVA: Saha Kurumsal ile bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

SDTTR: SDT Azerbaycan MMC unvanlı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

ULKER: Fitch tarafından, şirketin uzun vadeli kredi notunun B not görünümünün ise Negatif olarak revize edildiği açıklandı.

YKBNK: 371 gün vadeli 21,8 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

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