Kısa vadeli dış borç kasımda rekor seviyeye yükseldi

TCMB verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku kasımda 189,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşerek rekor kırdı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri Kasım 2022 dönemi verilerini yayımladı.

Buna göre 2022 Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 189,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böyle kısa vadeli dış borç stoku ekim ayından sonra kasımda da rekor kırdı.

Söz konusu stokun 16,0 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,5, Merkez Bankası'nın yüzde 17,2, özel sektörün ise yüzde 62,3 oranında paya sahip olduğu kaydedildi.

2022 Ekim sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku ise 186,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşerek rekor kırmıştı. Veri eylülde 185,9 milyar dolar seviyesinde kaydedilmişti.

BANKALARIN YURT DIŞI KREDİLERİ AZALDI

Kısa vadeli dış borç stoğu 2021 yıl sonuna göre de yüzde 19,6 oranında artışla 145,4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,1 oranında artarak 60,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 18,5 oranında artarak 52,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında azalarak 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 25,7 oranında artarak 19,2 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 22,1 oranında artışla 19,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 25,6 oranında artışla 11,9 milyar dolar oldu.

KAMUNUN BORCU YÜZDE 24,3 ARTTI

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 20,0 oranında artarak 46,6 milyar dolara çıktı.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 24,3 oranında artarak 27,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 16,4 oranında artarak 85,3 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 18,6 oranında artarak 75,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 20,6 oranında artarak 69,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Kasım sonu itibarıyla 565 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 133 milyon dolar oldu.

2022 Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 45,5 dolar, yüzde 26,3 Euro, yüzde 9,3 TL ve yüzde 18,9 diğer döviz cinslerinden oluştu.

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