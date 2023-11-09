KKM’de rekor düşüş

Kur korumalı mevduat hacmi geçen hafta 86,2 milyar TL'lik rekor düşüş kaydetti. Böylece KKM hacmi 7 Temmuz ile biten haftadan bu yana ilk kez 3 trilyon lira seviyesinin altına gerilemiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalarda kur korumalı mevduat (KKM) hacmi geçen hafta 86,2 milyar TL’lik düşüş kaydetti.

KKM hacmi 3 Kasım ile biten haftada 2 trilyon 921 milyar TL’ye geriledi.

3 trilyon liranın altındaki seviye en son 7 Temmuz ile biten haftada görülmüştü.

Böylece, KKM'de düşüş serisi 11. haftaya yükseldi.

KKM hacmi önceki hafta ise (27 Ekim ile biten haftada) 62,2 milyar TL’lik düşüş kaydetmişti.