KKM’de rekor düşüş
Kur korumalı mevduat hacmi geçen hafta 86,2 milyar TL'lik rekor düşüş kaydetti. Böylece KKM hacmi 7 Temmuz ile biten haftadan bu yana ilk kez 3 trilyon lira seviyesinin altına gerilemiş oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankalarda kur korumalı mevduat (KKM) hacmi geçen hafta 86,2 milyar TL’lik düşüş kaydetti.
KKM hacmi 3 Kasım ile biten haftada 2 trilyon 921 milyar TL’ye geriledi.
3 trilyon liranın altındaki seviye en son 7 Temmuz ile biten haftada görülmüştü.
Böylece, KKM'de düşüş serisi 11. haftaya yükseldi.
KKM hacmi önceki hafta ise (27 Ekim ile biten haftada) 62,2 milyar TL’lik düşüş kaydetmişti.