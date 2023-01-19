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Koç Holding’ten Arçelik’te hisse alımı

Koç Holding, KAP'a yaptığı açıklamada iştiraki Arçelik'te Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na ait hisseleri 630 milyon liraya satın aldığını duyurdu.

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Koç Holding’ten Arçelik’te hisse alımı

Koç Holding, iştiraki Arçelik’te Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nın sahip olduğu ve sermayenin yüzde 0,87’sine denk gelen hisseleri 630 milyon liraya satın aldı.

Koç Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, satın alma işleminin nakden ve peşin olarak yapıldığı ve hisse devrinin bugün tamamlandığı belirtildi.

Arçelik’in işlem öncesi ortaklık yapısına göre, 675,7 milyon lira tutarındaki ödenmiş sermayede Koç Holding yüzde 40,56, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ise yüzde 5,14 hissedar konumunda bulunuyordu. (REUTERS)

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