Artçı sarsıntılar kriptoları zorluyor

Kriptolar, kendi dünyaları içinde yaşanan çalkantılar dışında Fed’e yönelik beklentiler ve resesyon endişeleriyle baskı altında hareket ediyor.

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2022 yılına kripto para platformu FTX ve yatırım şirketi Alameda Research'ün iflaslarının damga vurduğu kripto para piyasalarını yeni bir iflas korkusu sardı. FTX borsasında yaşanan iflas süreci pek çok şirketi olduğu gibi Kaliforniya merkezli kripto para bankası Silvergate'yi de vurmuş gözüküyor. Geçtimiz günlerde Silvergate Capital 2022 dördüncü çeyrek öncü mali sonuçlarını açıkladı.

8.1 MİLYAR DOLARLIK ERİME

FTX'in iflas sürecinde 8.1 milyar dolarlık rekor derecede para çekme talebiyle karşılaştığı ortaya çıkan Silvergate, yaptığı açıklamada varlıklarını zararına sattığını ve çalışanlarının yüzde 40'ını işten çıkaracağını açıkladı. Bilançoya göre bankanın kripto bağlantılı mevduatları 11.9 milyar dolardan 3.8 milyar dolara düşerek yüzde 68 eridi. Silvergate'in New York Borsası'nda işlem gören hisseleri de sadece 1 günde yüzde 43 değer kaybetti. Öte yandan kripto para aracı ve kredi kurumu Genesis Global Trading de FTX sarsıntısının hissedildiği bir başka firma oldu. FTX ile beraber iflas eden Alameda Research'e kredi sağlayan kripto para aracı ve kredi kurumu Genesis Global Trading de işgücünü yüzde 30 azaltma kararı aldığını açıkladı. Firmanın iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı iddia edildi. Gerek kripto para dünyasından yaşanan bu çalkantılar gerekse ABD Merkez Bankası'na (Fed) yönelik beklentiler ve resesyon endişeleri, Bitcoin ve Ethereum'un baskı altında hareket etmesine yol açıyor. Analistler yaşanan çalkantılara rağmen Fed'e yönelik beklentiler ve resesyon endişelerinin kripto para piyasalarının yönünü belirlediğini söyledi.

Henüz kararlı bir toparlanma yaşanmıyor

Kripto paralar genel olarak yıla pozitif bir ivmeyle başlasa da henüz kararlı bir toparlanma için kısa vadeli direnç seviyelerini geçmeyi başaramadı. Bitcoin, son işlemlerde 16.500 dolar desteğine tutunmayı başardı, ancak yukarı yönlü hareketine devam etmekte zorlanıyor. Fed tutanaklarından çıkan mesajlar, Çin'den gelen haberler ve kripto para bankası Silvergate'deki gelişmelerle bir miktar geri çekilme yaşayan Bitcoin dün 16.878 dolardan dönerken, Ethereum ise 1.255 doların hemen altında seyretti.