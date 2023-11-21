Binance CEO’su suçlamaları kabul etti, istifa ediyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance’nin kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao’nun hakkındaki suçlamaları kabul ederek istifa edeceği öğrenildi.

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Binance CEO’su Changpeng Zhao'nun hakkındaki kara para aklama suçlamaları kabul ederek istifa edeceği belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre, konuya yakın bir kaynak Changpeng Zhao'nun ABD'de kara para aklamayla ilgili yasaları ihlal ettiğini itiraf edeceğini ve anlaşmaya gideceğini açıkladı.

Changpeng Zhao'nun savcılıkla yapacağı anlaşma karşılığında 4,3 milyar dolar ceza ödeneceği belirtildi.

Anlaşmanın Zhao'nun Binance ile ilişkilerinin kesilmesini de içerdiği ifade ediliyor.

Binance CEO’sunun Seattle'da federal mahkemeye çıkıp savunma yapması bekleniyor.

SEC DAVA AÇMIŞTI

ABD’li düzenleyici kurumlar kripto para borsası Binance ve CEO’su Changpeng Zhao’ya “yalanlar ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.

ABD’nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC Washington’da federal mahkemeye bulunduğu şikayet dosyasında Binance, Zhao ve ABD kripto para borsasına yönelik 13 suçlamada bulunmuştu.

SEC, Binance’in yapay işlem hacmi oluşturduğunu, müşterilerin parasını izinsiz kullandığını ve ABD vatandaşlarının platformu kullanmasını engelleyemediğini söylemişti.

Dün akşam, Binance'in ABD'de devam eden soruşturma ve davalarının sona erdirilmesi için 4 milyar doların üzerinde ceza ödemesi talep edildiği bildirilmişti. (REUTERS)