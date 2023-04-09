Binance müşterilerinin parası için banka bulamıyor

Küresel kripto para borsası Binance, ABD’deki iştiraki Signature Bank’ın batmasının ardından müşterilerinin nakit parası için bir banka bulmakta zorlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Geçen ay ABD'nin 16. büyük bankası olan Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın iflası, Avrupa bankalarını da baskı altına alırken, Signature Bank'ın batmasından kripto para borsası Binance de etkilendi.

Signature Bank'ın iflasının ardından Binance müşterilerinin nakit parası için banka bulmakta zorlanıyor. Daha önceleri Signature Bank ve Silvergate Capital Corp'u kullanan Binance, her iki kurumun da iflas etmesiyle yeni bankacılık ortağı aramaya başladı.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre Binance kendi adına fon toplamak için geçici olarak en az bir aracı kurum kullanırken, insanlar paranın aracı bankalarda tutulmasının fonların gönderme ve taşınma sürecini yavaşlatabileceğini söylüyor.

GİRİŞİMLER BAŞARISIZ OLDU

Müşterilerinin dolar pozisyonlarını doğrudan tutmak için bir banka bulması temel zorluğu olan Binance'in son aylarda New Jersey merkezli Cross River Bank ve Pensilvanya merkezli bölgesel bir banka olan Customers Bancorp Inc ile doğrudan bankacılık ilişkisi kumaya çalışsa da başarılı olmadığı söyleniyor.

Bazı bankaların Binance US ile iş yapmak konusunda isteksiz olmalarının sebepleri arasında düzenleyici risk konusunda endişelerinin olması gösteriliyor.

AKSAMALARA YOL AÇMIŞTI

Doğrudan bir bankanın olmaması Binance US müşterileri için bazı aksamalara yol açtı. Binance pazar günü web sitesinden yayınlanan bir durum güncellemesinde “önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni bankacılık ve ödeme hizmeti sağlayıcılarına geçileceğini” söyledi.

Durum güncellemesinde banka havalesi, para yatırma ve para çekme ile Apple Pay ve Google Pay para yatırma dahil olmak üzere bazı dolar hizmetleri geçici olarak kullanılamayacağı da belirtildi.

Web sitesinde, Apple Pay ve Google Pay mevduatlarının “bakım altında” olmasına ve banka kartı hizmetinin “kısmi bir kesinti” geçirmesine rağmen, banka havalesi cuma günü yeniden etkinleştirildi.

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