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Kripto paralara Ripple dopingi

ABD Menkul Kıymetleri ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ripple arasındaki davada karar çıktı.

Yayınlanma: 19:39 - 13 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Kripto paralara Ripple dopingi

ABD Bölge Hakimi Analisa Torres tarafından görülen mahkemede, 4 farklı kategoride yapılan XRP satışlarından 3'ünün menkul kıymet sözleşmesi sayılmadığı ifade edildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, mahkeme ayrıca Ripple’ın kurumsal XRP satışlarının federal yasayı ihlal ettiğine ve menkul kıymet olmadığına hükmetti. Davada, XRP satışının yatırım sözleşmelerinin teklif ve satışını oluşturmadığı belirtildi.

Kararın ardından birçok kripto parada yükseliş yaşandı.

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