Kurtulmuş’tan dövizde alış-satış makası açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, dolarda alış ve satış kuru arasındaki farkın 1 TL'yi aşmasıyla ilgili açıklama yaptı ve "Merkez Bankası takip ediyor" dedi.

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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dolar alış-satış arasındaki farkın sorulması üzerine Kurtulmuş, “Bunların hepsi takip ediliyor. Özellikle Merkez Bankası (TCMB), kamu bankalarımız takip ediyor. İşte tam da bu algının vermesi beklenen olumsuz sonuçlar bunlar. Seçim dönemindeki bu mücadeleyi fırsat bilenler böyle birtakım algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Bunlara asla itibar edilmemesi gerekiyor.” dedi.

Bankaların dolarda alış ve satış kuru arasındaki fark bu hafta yüzde 6’ya yaklaştı. Alış kuru 19,40 civarında olurken, satış kuru 20,50 civarına yükseltildi. Bankacılar bu makasın, dövize dönük talebi azaltmak gerekçesiyle TCMB’nin talebi üzerine açıldığını belirtiyor.

“Seçimden sonra doların 30 lira olacağına” yönelik iddialar sorulan Kurtulmuş, bu zihniyet ve tavır içerisinde olanları kınadığını ifade etti.

Kurtulmuş, “Bunun tamamıyla bir spekülasyon olduğunu ayan beyan, açık seçik ifade ediyorum. Hiçbir ekonomik rasyonaliteyle ifade edilemeyeceğini, gerçek dışı olduğunu, böyle olmasını dileyenlerin oluşturduğu bir algıdan ibaret olduğunu açıkça ifade ediyorum. Türkiye’de ekonomi kendi normal seyri içerisinde gidiyor ve bu tür spekülasyonlarla inşallah karşı karşıya kalmayacaktır. Kamu yönetimi bütün kurum ve kuruluşlarıyla olası risklere karşı hazırdır, tedbirlerini almaya muktedirdir.” değerlendirmesini yaptı.

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