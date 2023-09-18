Merkez Bankası bankaların TL payı artış hedefini yükseltti
Merkez Bankası, bankaların aylık TL mevduat payı artış hedefini yükseltirken ihracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırını da 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkardı.
Merkez Bankası (TCMB), bankalara uygulama talimatı göndererek TL’yi cazip kılma amaçlı yeni kararlar aldı.
Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2’den yüzde 2,5’e yükseltildi.
Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi, TL’ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.
Kredi akışını rahatlatmak üzere ihracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL’den 250 bin TL’ye çıkarıldı. (AA)