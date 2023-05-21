Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Mayıs ayı faiz beklentisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın (TCMB) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu arasına denk gelen Mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Merkez Bankası toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek, faiz kararı aynı gün saat 14:00’te duyurulacak.

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TCMB geçen yıl enflasyondaki yükselişe rağmen gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimlerini Kasım ayında tamamlamış, Aralık ve Ocak aylarında politika faizini %9’da tutmuştu. Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremin ekonomiye etkilerini sınırlamak için 50 baz puan daha düşürmüş ve faizin deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğunu belirtmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 25 Mayıs’ta saat 1400’te açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Reuters anketine katılan 12 ekonomistin tamamı TCMB’nin bu ay politika faizini yüzde 8.5 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin etti.

Ankette yılsonu politika faizinin seviyesi hakkındaki soruya ekonomistlerin birçoğu cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının belirsizliği sebebiyle tahmin vermemeyi tercih etti. TCMB Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öncülüğünde yatırım, istihdam, üretim, cari fazlaya dayalı büyümeyi önceleyen ekonomi programı paralelinde enflasyonun yüksek seyrine rağmen düşük faiz politikası benimsedi. Muhalefet adayı ekonomide daha alışılmış politikaları benimserken iktidar şu anda düşük faiz ile cari açık odaklı alışılagelmedik bir politika izliyor. Ekonomistlerin büyük bölümü politikaların iki seçim arasında netleşmemiş olması nedeniyle yılsonu tahmini vermedi. Merkez Bankası’nın (TCMB) yılda iki kez yayımladığı Finansal İstikrar Raporu’nda liralaşma stratejisi ve hedefli kredi politikaları konusunda mesajlar verdi.