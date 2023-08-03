Merkez’in net rezervi geçen hafta azaldı

Merkez Bankası'nın geçen hafta brüt rezervi hafif artarken net rezervi sert geriledi.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) brüt rezervi geçen hafta 0,2 milyar dolarlık artışla 113,8 milyar dolara yükseldi.

Seçim döneminde 26 Mayıs'ta 96,5 milyar dolara kadar gerileyen TCMB'nin brüt döviz rezervi, iki ayda toplamda 17,3 milyar dolar yükselmiş oldu.

TCMB’nin net rezervi geçen hafta 2,8 milyar dolarlık düşüşle 10,9 milyar dolara geriledi.

TCMB’nin swap hariç net rezervi ise geçen hafta -50,6 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam -50,4 milyar dolardı.

YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

Öte yandan, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 727 milyon dolarlık artışla 171,5 milyar dolara yükseldi.

Yerleşiklerin döviz mevduatında pariteden arındırılmış artış 1,4 milyar dolar olurken, artışın 1,3 milyar doları gerçek kişilerden kaynaklandı.

Kur korumalı mevduat hacmi geçen hafta 58,6 milyar TL’lik artışla 3,1 trilyon TL’ye (116,3 milyar dolar) yükseldi.

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