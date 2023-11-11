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Moody’s’ten ABD kararı

Moody's, yüksek faiz oranlarını ve mali açıkları gerekçe göstererek ABD'nin görünümünü negatife düşürdü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 01:01 - 11 Kasım 2023 Güncellenme:
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Moody’s’ten ABD kararı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD’nin mali gücüne yönelik artan risklere işaret ederek ABD hükümetinin not görünümünü durağandan negatife düşürdü. Moody’s, ABD’nin kredi notunu “Aaa” olarak teyit etti.

Moody's’ten yapılan açıklamada, “Daha yüksek faiz oranları bağlamında, hükümet harcamalarını azaltmaya veya gelirleri artırmaya yönelik etkili maliye politikası önlemleri olmadan ABD’nin mali açıklarının çok büyük kalacağını ve bunun da borç karşılanabilirliğini önemli ölçüde zayıflatacağını bekliyoruz” denildi.

Moody’s, Washington’daki çekişmenin de katkıda bulunan bir faktör olduğunu söyledi. Moody’s’in açıklamasının devamında “ABD Kongresi’nde devam eden siyasi kutuplaşma, birbirini izleyen hükümetlerin borç ödenebilirliğindeki düşüşü yavaşlatacak bir mali plan üzerinde uzlaşmaya varamama riskini artırıyor” ifadesi kullanıldı.

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