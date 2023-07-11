Şimşek: Programımızın hedefi rezerv birikimini sağlamak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışa ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır" dedi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinin artışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.,

Şimşek, 30 Haziran haftasında artan rezervlere atıfta bulunarak “Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır” dedi.

‘HEDEF REZERV BİRİKİMİ SAĞLAMAK’

Şimşek, sosyal medyada yazdığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır.

26 Mayıs'ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir.

Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz”

REZERVLER YÜKSELMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre, 23-30 Haziran haftasında TCMB brüt rezervleri 909 milyon dolar, net rezervleri ise 635 milyon dolar artış göstermişti.

Öte yandan bir önceki hafta 9,19 milyar dolar olan net uluslararası rezervler, 9,82 milyar dolara yükselmiş, toplam rezervler ise 108 milyar 587 milyon dolara çıkmıştı.