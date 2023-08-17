Şimşek’ten özel bankalara kredi çağrısı

Dün TOBB toplantısında reel kesimin krediyle ilgili sorunlarını dinleyen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten özel bankalara çağrı geldi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten özel bankalara çağrı geldi.

“Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem artık geride kalmalı. Çünkü bunun şartları ortadan kalkmıştır” diyen Şimşek, reel sektör desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu bankalarının ticari kredilerde öne çıktığını belirten Şimşek, özel bankaların da harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Şimşek, dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen toplantıda reel sektör temsilcilerinin hepsinin finansmana erişimde sorunlar yaşadıklarını söylediğini aktardı ve bankaların yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Seçim sonrasında ticari kredide büyüme hızı iki yılın dibine gerilerken, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dün Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek’in de katıldığı toplantıda “Reel sektör firmalarımız son dönemde finansmana erişimde büyük zorluklar yaşıyor.” demişti.

Şimşek ayrıca, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ürünlerinin katılım finansa uyumunu sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına da değinen Bakan Şimşek, “Parasal sıkılaşmanın muhtemelen sonuna geldik. Yakınız. Yani 2024’ün ikinci yarısından itibaren bir gevşeme olasılığı artmıştır” dedi.

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