Standard Chartered: Bitcoin 2024 sonuna kadar 120 bin dolara çıkabilir

İngiliz banka Standard Chartered'ın tahminlerine göre, Bitcoin bu yıl sonuna kadar 50 bin dolara ve 2024'ün sonuna kadar 120 bin dolara ulaşabilir.

Sozcu.com.tr

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İngiliz bankacılık devi Standard Chartered, bugün Bitcoin’le ilgili yeni bir tahmin yayınladı.

Tahminlerde Bitcoin’in bu yıl 50 bin dolara ve 2024’ün sonuna kadar 120 bin dolara ulaşabileceğini belirtildi. Standard Chartered bugün yayınladığı raporda, fiyatlardaki artışın Bitcoin madencilerini de teşvik edebileceğini öngördü.

‘MADENCİ KÂRLARI ARTACAK’

Standard Chartered, ‘kripto kışı’ olarak anılan dönemin sona erdiği görüşü üzerine nisanda Bitcoin için 100 bin dolarlık bir 2024 sonu tahmini yayınlamıştı. Bankanın döviz analistlerinden biri olan Geoff Kendrick son tahminlerinde 20 artış olduğunu söyledi.

Raporda Bitcoin fiyatındaki pozitif görüş Bitcoin madencilerine bağlandı. Analizde madencilik kârının istikrarlı şekilde arttığına değinildi. Bu durumun nakit girişlerini koruduğu ve satış baskısını azaltan bir unsur olduğu belirtildi.

BITCOIN’DE SON DURUM

İngiliz banka bugün olumlu tahminini paylaşırken Bitcoin yeni haftaya yatay seyirle başladı. Lider kripto varlık sabah saatlerinde 30 bin dolar seviyesini test ederken son 24 saatte yüzde 0,1 artı.

Bitcoin saat 14.00’te 30 bin 100 dolar seviyesinde işlem gördü.