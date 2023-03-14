Düşük faizli ihtiyaç kredisine 70 bin TL sınırı

TCMB'nin dün bankalara ilettiği yazıyla menkul kıymet tesisi getirilen ihtiyaç kredilerinde 70 bin TL'ye kadar olan tutar ile deprem bölgesine ve SGK borçlarına yönelik kullandırılacaklar uygulamadan muaf tutuldu.

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Merkez Bankası (TCMB), ihtiyaç kredilerinde 70 bin TL tutarın altını ve deprem bölgesini yeni uygulamaya aldığı faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasından muaf tuttu.

TCMB’nin dün bankalara ilettiği yazıyla menkul kıymet tesisi getirilen ihtiyaç kredilerinde 70 bin TL’ye kadar olan tutar ile deprem bölgesine ve SGK borçlarına yönelik kullandırılacaklar uygulamadan muaf tutuldu.

TCMB cuma günü bankalara ilettiği yazı ile ihtiyaç kredilerinde faiz oranına göre yüzde 20 ila yüzde 90 oranında kademeli tahvil tutma yükümlülüğü getirmişti.

EN YÜKSEK FAİZ YILLIK YÜZDE 16,56 OLDU

TCMB bankalarca tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde yıllık bileşik referans oranın 1.8 ile 2 katı arasında olanların birinci kademede, 2 katından yüksek olanların ise ikinci kademede menkul kıymet tesisine tabi etmişti.

Bankacılar kararın ilgili kredilerin faizinde üst limit oluşturacağını, TCMB’nin böylece kurumsal krediler ardından bireysel kredilere de üst sınır belirlemiş olduğunu söylediler.

İhtiyaç kredilerinde tahvil karşılığı ayırmadan verilebilecek en yüksek faiz aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 16.56 oldu.

İhtiyaç kredilerinde faizin yüzde 20.62 üzerinde olması halinde yüzde 90 tahvil karşılığı ayrılacağından bankacılar bu seviyenin üzerinde kredinin mümkün olmayacağını üst sınırın bu seviye olduğuna dikkat çekiyorlar.

TCMB’nin konuya ilişkin ilk yazısında kararın liralaşma stratejisi kapsamında parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleme amacıyla alındığı belirtilmişti. (REUTERS)