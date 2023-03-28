Tiryaki Agro, Hasata ile yola çıktı

Tiryaki Agro, markalaşma yolunda ilk adımını attı. Yarım asrı aşkın süredir ürettiği tarım ürünlerini “Hasata” markasıyla sofralara taşımaya başladı.

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Pirinç, bakliyat, tahıl, yem, yağlı tohumlar, kuruyemiş ve organik gıda ürünlerine ilişkin tedarik zinciri yöneten Tiryaki Agro, “Hasata” ile markalaşma yolculuğunda ilk adımını attı.

Perakende sektörüne Hasata ile giriş yapan Tiryaki Argo pirinç, bulgur, mercimek, fasulye ve nohut ürünlerini raflara taşıdı.

Tiryaki Agro CEO'su Süleyman Tiryakioğlu, “Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde işlettiğimiz 5 milyon dönüm arazi ile dünyadaki en büyük özel sektör çiftçileri arasındayız. Rusya, Ukrayna, ABD, Kanada ve bazı Batı Afrika ülkelerinde de sözleşmeli tarım yapıyoruz. Her yıl farklı coğrafyalardan 4 milyon tonu aşkın tarım ürününü tedarik ediyoruz. Dünyanın her yerinde iş yapma kabiliyetimiz ile aynı anda çok farklı bölgelerde lider konuma gelebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse, dünyanın en büyük organik gıda tedarik zinciri yöneticisiyiz ve Kuzey Amerika'da %25 pay ile açık ara lider durumdayız. Aynı zamanda Irak’ta %40 pazar payıyla soya, soya küspesi, mısır gibi ürünlerin ve yem pazarının lideriyiz. Doğu Afrika'da buğday, un, mısır gibi birçok ürünle pazarda çok önemli bir yere sahibiz” dedi.

İki yıl önce tahıl ve bakliyat pazarına katma değer sunan bir tüketici markası yaratma kararı aldıklarını belirten Tiryakioğlu, “Tohumdan itibaren üretim, işleme ve dağıtım kabiliyetimizin güçlü olduğu tahıl ve bakliyat pazarına katma değer sunan bir tüketici markası yaratmak için yola çıktık. Tıpkı şirketimiz ve insanlarımız gibi markamızın da sahici, şeffaf ve insan odaklı olmasını istedik. İki yıllık emeğimizin sonucunda sağlıklı gıda tedarikine verdiğimiz önem ile kısa bir süre önce Hasata markamızı tüketiciyle buluşturmaya başladık” diye konuştu. Amaçlarının tüketicilerin özlem duyduğu eski lezzetleri sunmak olduğunu vurgulayan Süleyman Tiryakioğlu, “Hasata ürünleri ile ‘Aslını Korumuş Lezzetleri' sofralara taşımaya başladık. Yaptığımız araştırmalar; tüketicilerimizin geçmiş dönemlerin lezzetlerine özlem duyduğunu ortaya çıkardı. Biz de özenle seçilmiş tohumlardan üretilen Hasata ile geçmişin iyiliğini ve sahiciliğini onlarla buluşturmayı hedefledik. En uygun bölgede ve en uygun zirai şartlarda yetiştirilen Hasata, artık sofralarda yerini almaya hazır, ülkemize ve tüketicilerimize hayırlı olsun” dedi.