Vatandaş Tether’e yöneldi, dörtlü kur fiyatlaması oluştu

Bankalara ve döviz ticaretine getirilen düzenlemeler nedeniyle döviz işlemlerine oluşan alım satım makası vatandaşı farklı tercihlere yöneldi. Kapalıçarşı'nın ardından dolara endeksli bir kripto varlık olan Tether'de Türk lirası işlemlerindeki fiyatlama dikkat çekti.

Serkan ÜSTÜN

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Dolar/TL işlemi yapmak isteyen vatandaşlar, bankalara ve döviz ticaretine getirilen düzenlemeler nedeniyle oluşan makastan dolayı paralel kur kanallarına yönelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta, bankalar arası döviz kuru ile Kapalıçarşı arasındaki makasın açıldığı görülürken araya bayram tatilinin girmesi ile kripto borsaları da dövize ulaşım kanallarından birini oluşturdu.

Dolar/TL kuru, perşembe günü bankalar arası kurda kapanışta 19,39 TL ile fiyatlanırken Kapalıçarşı’da 20,47 alış ve 20,77 satış fiyatıyla işlem gördü. Banka işlemlerinde ise kur farkı 1 TL’yi aştı. Kimi vatandaşların dolara endeksli kripto varlık olan Tether’e yönelmesi ise gündem oldu.

1 HAFTADA TL KARŞISINDA SERT YÜKSELDİ

Geçtiğimiz hafta bankalar arası kurla Kapalıçarşı’daki makasın açılmasının ardından bayram nedeniyle piyasaların kapalı olduğu günlerde Dolar/TL işleminin adresi kripto piyasası oldu. Dolara endeksli bir kripto varlık (sabit coin) olan Tether, Türk lirası karşısında sert yükseldi.

Kripto piyasasında 1 Tether=1 dolar şeklinde fiyatlanırken bankalar arası piyasaya göre 19,40 olması gereken Tether/TL fiyatı, kripto borsalarında 21,79 seviyesine kadar yükseldi. Böylece Dolar/TL için bir paralel kur daha oluştu.

Tether, TL karşısında son bir haftada 20,38’den 21,79’a yükselerek yüzde 7’ye yakın arttı. 1 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam eden Tether’in TL karşısındaki sert artışı Türk kripto işlemcilerinin ana gündemi oldu.

PARALEL KURLAR ÇIKTI

Tether’in de denkleme girmesiyle döviz piyasasında dört ayrı kur meydana geldi. Peki dövizi işlemi yapmak isteyen vatandaş neden paralel kur ile karşılaşıyor?

Seçim öncesinde dolar kurunda sert artış istemeyen TCMB, döviz piyasasına sıkı gözetim uygulamaya başlamıştı.

Kur korumalı mevduatta faiz sınırının kaldırılması ve TL mevduat payını yüzde 60'ın üzerine çıkaramayan bankalara kesilecek cezaların artırılması gibi önlemler bankaların döviz işlem makasını açmasına neden olmuştu. Diğer yandan şirketlerin 100 bin dolarlık döviz taleplerinde bile bankaların TCMB'den onay almak zorunda kaldığı belirtilmişti.

Son bir haftadır bankaların daha kısıtlı döviz satması ve döviz kurlarında makasın hızla açılması sonrası döviz işlemleri Kapalıçarşı’ya kaydı. Bankalar arası piyasada dolar 19,40 lira seviyesinde seyrederken, Kapalıçarşı’da 21 liraya dayandı. Kapalıçarşı’da artan talepte alım satım fiyatları arasında açılan makas ve düzenleme baskısı nedeniyle ve seçim öncesinde artan fiziki dolar talebi etkili oldu.

İşin içine bir diğer paralel kur sayılabilecek Tether’in de girmesiyle bir çok farklı dolar kuru oluştu.

Dolar/TL işlemi yapmak isteyen vatandaşlar paralel piyasalarda bu kur seviyeleri ile karşılaştı:

BELİRSİZLİK DÖNEMLERİNDE TETHER’E YÖNELİM ARTABİLİYOR

Döviz piyasasında belirsizliğin ve alım satım makasının arttığı dönenlerde vatandaşlar anında dolar alabileceği kripto para platformlarına yönel­ebiliyor.

Tether genellikle risklerin ve belirsizliklerin arttığı dönemlerde gerektiğinde hızlı transfer edilebilen ya da anında satılabilen ve ülke dışına kolaylık­la çıkartılabilen bir finansal varlık olarak görülüyor.

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