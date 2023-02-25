Vatandaşların bankalara borcu 1.1 trilyon lirayı aştı

Halkın sırtındaki borç yükü giderek artıyor. Vatandaşların bankalara borcu 1.1 trilyon lirayı aştı. Takipteki borçlar 30.8 milyar TL'ye ulaştı.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Yüksek enflasyon ve Türk Lirası'ndaki değer kaybıyla ekonomik krizin ortasında kalan vatandaşlar borçlanarak geçinmeye çalışıyor. İhtiyaçlarını karşılamak için tüketici kredileri ve kredi kartlarına sarılan vatandaşların borçları da her geçen gün katlanarak artıyor. 17 Şubat itibarıyla vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçları toplamı 1 trilyon 628 milyar 922 milyon liraya ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan verilere göre bankalara olan toplam borç içinde bireysel tüketici kredileri tutarı, 1 milyar 626 milyon lira artışla, 1 trilyon 140 milyar 791 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredi borçlarının 719 milyar 519 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluşurken, 366 milyar 220 milyon lirası konut, 55 milyar 52 milyon lirası taşıt kredileri oldu.

488 MİLYAR LİRA KART BORCU

Aynı dönem vatandaşların bireysel kredi kartı borçları 488 milyar 132 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı borçlarının 249 milyar 378 milyon lirası taksitli, 238 milyar 754 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu. Aynı dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 161 milyon lira azalarak 980 milyar 353 milyon liraya geriledi. Söz konusu dönemde bankaların toplam kredi hacmi ise 7 trilyon 886 milyar 922 milyon liradan 7 trilyon 908 milyar

192 milyon liraya çıktı.

Takipteki borçlar 30.8 milyar TL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre 17 Şubat itibarıyla takibe düşen borçlar 30 milyar 855 milyon TL'ye çıktı. Bunun 23 milyar 83 milyon TL'lik kısmı tüketici kredilerinden oluştu. Takibe düşen tüketici kredisi borçları içinde en büyük payı 22 milyar 401 milyon TL ile ihtiyaç kredisi alırken, 555 milyon TL'si konut, 126 milyon TL'si ise taşıt kredilerinden oluştu. Bireysel kredi kartlarında takibe düşen borçlar ise bir haftada 20 milyon TL artarak 7 milyar 771 milyon TL'ye çıktı.