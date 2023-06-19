Yabancı bankalardan yeni faiz tahminleri

Türkiye'de ekonomi yönetiminin değişmesinin ardından yabancı bankalar Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin yeni beklentilerini paylaştı. İşte Bank Of America, Deutsche Bank ve Goldman Sachs'ın faiz beklentileri...

Sozcu.com.tr

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Ekonomi yönetiminin değişmesinin ardından Bank Of America, Deutsche Bank ve Goldman Sachs gibi finans kuruluşları Türkiye’yi yakın takibe aldı.

Seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin değişmesi ile birlikte gözler Merkez Bankası’nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Cevdet Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanı ve Hafize Gaye Erkan’ın TCMB Başkanı olarak atanmasıyla birlikte ekonomide geleneksel politikalara dönüş beklentisi arttı.

Uluslararası finans kuruluşları politika faizinin perşembe günü artırılabileceğini belirtti. Uzmanların faiz tahminleri yüzde 20-40 arasında değişti.

Yakın dönemde TCMB faizlerine ilişkin rapor açıklayan finansal kuruluşların beklentileri şöyle oldu:

BOFA

Bank of America (BofA), TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) perşembe günü gerçekleştirilecek toplantısına ilişkin tahminlerini açıkladı. BofA, TCMB’nin politika faizini yüzde 25’e yükseltmesini beklediğini duyurdu.

Aralarında Zümrüt İmamoğlu'nun da bulunduğu ekonomistlerin dün açıkladığı raporda, yeni ekonomi ekibinin politikalar konusunda henüz çok az yönlendirmede bulunduğu hatırlatıldı.

Notta, “TCMB’nin politika faizini yüzde 25’e yükseltmesini bekliyoruz, ancak aşağı yönlü bir sürpriz için alan görüyoruz” ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca bankacılık düzenlemelerinde ve kontrollerinde kademeli uyumun hızlı normalleşmeden daha olası olduğu belirtildi.

Raporda, Şimşek ve Erkan’ın atanmalarından bu yana rezerv kayıplarının durduğu ve kredi büyümesinin yavaşladığı ancak TL önemli ölçüde değer kaybettiği hatırlatıldı.

Raporda, “Baz senaryo politika faizinin yüzde 25’e çıkarılmasıdır. Ancak daha düşük faiz seviyeleri de mümkün. Faiz daha az artırılırsa bu seviyeler bir faizler koridoru ile güçlendirilebilir veya ilerisi için daha fazla artış sinyali verilebilir” ifadeleri kullanıldı.

Kurum, TCMB’nin yüzde 15-18 gibi düşük bir faizle başlaması durumunda mevcut banka faizlerini yakalamak için en az iki faiz artışı daha yapabileceğini öngördü.

DEUTSCHE BANK

Alman Deutsche Bank, 16 Haziran tarihli notunda Merkez Bankası'nın politika faizini bu hafta 1150 baz puan artışla yüzde 20'ye çıkardıktan sonra, temmuz ayında piyasa tepkisine bağlı olarak ilave yüzde 5 puanlık artışın olası olduğunu belirtti.

Christian Wietoska ve Twisha Roy tarafından kaleme alınan notta, “Önümüzdeki hafta Merkez Bankası’nın duruşunu değiştirmesini ve yeniden bir artış döngüsü başlatmasını bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Araştırma notunda ekonomistler, “Baz durum senaryomuzda yüzde 8,5’ten yüzde 20’ye 1150 baz puanlık bir artış bekliyoruz. Temmuzda yüzde 25’e kadar başka bir faiz artışı bekliyoruz ve piyasanın tepkisine bağlı olarak, yılın ilerleyen zamanlarında potansiyel olarak yüzde 30’a kadar faiz oranları için yer var” tespitinde bulundu.

GOLDMAN SACHS

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ise 16 Haziran tarihli notunda politika faizinin yüzde 40'a yükseltilmesini beklediğini açıkladı.

Waleed Mohsin, Mikhail Butkov ve Ashwath P T tarafından kaleme alınan raporda enflasyon tahminleri 2023 sonu için yüzde 40, 2024 sonu için de yüzde 20 seviyelerinde korundu.

Büyüme beklentileri ise beklenen sıkılaşma gerekçe gösterilerek 2023 için yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e düşürüldü. Bu da 2023 ikinci yarısında ve 2024’e doğru negatif bir büyüme beklentisi olduğunu gösterdi.

Notta şu ifadeler yer aldı:

“Yılmaz’ın Şimşek’in atanması, yönetim içinde para ve maliye politikalarında düzenleme yapılması gerektiğine dair bir anlayış olduğunu ve bu düzenlemenin piyasa odaklı olması gerektiğini gösterdi. Bu nedenle, gelen ekip ekonominin daha sürdürülebilir bir yola konulması için oldukça serbest bir şekilde hareket edebilir.

Yeni ekip tarafından istikrar sağlamak için kullanılacak para politikası araçları ve onların karşılaşabileceği olası kısıtlamalar konusundaki belirsizlikleri dikkate alarak, ekonomistlerimiz TCMB’nin haziran toplantısında faizleri yüzde 40 seviyesine yükselteceğini öngörüyor”

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