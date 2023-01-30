Bir haftadır aranıyordu, cesedi kuyuda bulundu

İstanbul Sancaktepe'de bir haftadır kayıp olan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'in cesedi, inşaat alanındaki kuyuda bulundu. Haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Kadıoğlu Sokak’ta bulunan inşaattaki su kuyusunda, mahalle sakinleri ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede cesedin bir haftadır kayıp olan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz’e ait olduğunu tespit etti. Ekiz’in ailesi ve yakınları haberi alır almaz olay yerine koştu, ailesi sinir krizi geçirdi.

Bahadır Ekiz’in bir süre önce askerden döndüğü ve daha önce de hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Bahadır Ekiz’in cansız bedeni kuyuda bulunan suyun boşaltılmasının ardından adli tıp kurumuna sevk edilecek. (DHA)

İlginizi Çekebilir 85 yaşındaki kadın denizde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir Kaçak sondaj faciası: Baba ve oğlu kuyuda ölü bulundu