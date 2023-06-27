10 bin liralık borç için böbreğini verecekti

İstanbul'da, sahte belgelerle kendilerini üvey kardeş olarak gösteren Kırgızistan uyruklu 2 kişinin böbrek nakli girişimini polis engelledi. Kırgız donör Zhanybek Akunbek U.'nun 10 bin lira borcunu ödemek için böbreğini vermeyi kabul ettiği ortaya çıktı.

Habip ATAM

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Küçükçekmece’deki özel bir hastaneye müracaat eden Zhanybek Akunbek U., 17 yaşındaki üvey kardeşine böbreğini vermek istediğini söyleyerek nakil başvurusu yaptı. Böbrek alıcısı Destan I'yı hastaneye getirerek sağlık kontrolünden geçirdi. Hastane yetkilileri getirilen evrakları inceleyince, sahte olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine polise bilgi verdi.

SAHTE BELGELER

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, hastane yetkililerinin verdiği bilgi üzerine çalışma başlattı. Araştırmalarda donör Zhanybek Akunbek U.‘nun Dastan I.'nın gerçekte üvey ağabeyi olmadığını evrakların sahte olduğunu belirledi. Zhanybek Akunbek U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

10 BİN LİRA BORÇ İÇİN

Zhanybek Akunbek U. ifadesinde, Kırgızistan'da 40 bin Kırgız Somu (yaklaşık 10.000 TL) borcu olduğunu ve bu parayı ödemek amacıyla böbreğini satmaya karar verdiğini söyledi. İddiaya göre, Kırgızistan'da internet üzerinden tanıştığı bir kişi Zhanybek Akunbek U.'yı, böbrek alıcısı Dastan I.'nın üvey ağabeyi Esen A.'ya yönlendirdi. Sahte belgelerin de bu kişi tarafından hazırlandığı öne sürüldü.

48 BİN DOLAR

Polis, bir otelde kalan Esen I. ve böbrek alıcısı kardeşinin de ifadesini aldı. Esen A.'nın Kırgızistan'daki aracı şahıs ile nakil için 48 bin dolar karşılığında anlaştığı tespit edildi. Bunun üzerine Dastan I. ve Esen A. da gözaltına alındı.

ÜÇÜ DE SINIR DIŞI ELECEK

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Üç şüpheli de serbest kaldı. Şüphelilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

KURUL İZNİ ŞARTI

Ülkemizde, yakın akraba olanların organ nakli için doktorların onayı dışında bir izne gerek duyulmuyor. Ancak yakın akrabalık olmayınca Valilikçe oluşturulan kurul kararına ihtiyaç duyuluyor. Doktor, polis, psikolog gibi uzmanlardan oluşan kurul, para ile organ naklinin önüne geçmek için görev yapıyor. Para ilişkisi olmadığı anlaşılan müraacatlara izin verilirken, şüpheli işlemlere onay verilmiyor.

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