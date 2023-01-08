10 TL’lik umumi tuvalet fiyatı gündem oldu

Umumi bir tuvaletin 10 TL olması sosyal medyada gündem oldu. Halk tepki gösterdi, belediye duruma el attı, fiyat 5 TL’ye düştü.

Fırat FISTIK

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YENİ yılla birlikte her şeye zam gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar gelen zamlar ve yüksek enflasyon karşısında hayatta kalmaya çalışıyor. Halka açık umumi tuvaletler bile zamlanıyor. Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta Kadıköy Rıhtım'daki umumi bir tuvaletin kullanım ücretinin 10 TL olduğu görüldü. Görüntünün paylaşılmasının ardından birçok vatandaş duruma tepki gösterdi.

Bu görselin paylaşılmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'de tuvalet fiyatlarıyla ilgili söylediği sözler akıllara geldi.

BELEDİYE DURUMA EL ATTI

Konunun gündem olmasının ardından Kadıköy Belediyesi de harekete geçti. Özel bir işletme tarafından işletilen umumi tuvalette çalışanın yanlışlıkla 10 TL olarak fiyat yazdığı belirtildi. Konunun gündeme gelmesinin ardından fiyat 5 TL'ye çekildi. Özel işletme tarafından da yeni fiyat tabelası gazetemizle paylaşıldı.