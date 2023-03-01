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10 ton sahte temizlik ürünü ele geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 ton sahte temizlik ürünü ele geçirildi.

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10 ton sahte temizlik ürünü ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Mahallesi’nde bulunan bir depoda sahte temizlik ürünlerinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 10 ton deterjan ile temizlik malzemesi ve ham maddesi, farklı markalara ait ambalajlar, paketleme için kullanılan makinelere el koydu. Gözaltına alınan şüpheli M.T. emniyete götürüldü. (AA)

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