10 yaşındaki kız yanlış araca bindi, kavga çıktı: 1 ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Sedat Necmi Gültiren (62), yanlışlıkla başka bir otomobile binen 10 yaşındaki kız torununun yanlış bindiği otomobilin sürücüsü Nihat Pekyen (45) tarafından darbedildiğini görüp, yanlarına koştu. Tartışma sırasında yüzüne ve göğsüne yumruk darbesi alan Gültiren, kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

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İzmir’de gerçekleşen olay, 22 Haziran’da Osman Aksüner Mahallesi 5733 Sokak’ta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası oto boyacısı Sedat Necmi Gültiren, kızı ve 10 yaşındaki kız torunuyla bir lokantada yemek yedi. Yemek sonrası Gültiren hesap öderken, torunu lokantanın önünde park halindeki otomobillerine binmek için dışarı çıktı.

Küçük kız, dedesinin otomobili sandığı inşaat firması sahibi Nihat Pekyen’e ait otomobilin arka koltuğuna bindi. İddiaya göre, aynı lokantada oturan ve küçük bir kızın otomobiline bindiğini görüp, koşarak aracın yanına giden Pekyen, kızı darbetmeye başladı. Bu sırada lokantadan çıkan Gültiren, durumu görünce olaya müdahale etti. Gültiren ile Pekyen arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girdi.

Kavga sırasında Pekyen, Gültiren’in yüzüne ve göğsüne yumruk attı. Yere yığılan Sedat Necmi Gültiren, hareketsiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gültiren’i ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

TUTUKLANDI

8 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Gültiren, 30 Haziran’da hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapılan Gültiren, İzmir’de toprağa verildi. Kavgaya karışan Pekyen ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Pekyen, tutuklandı. Gültiren’in ölümü ile sonuçlanan kavga anları ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sedat Necmi Gültiren’in kardeşi evli Nejdet Gültiren, ağabeyinin kızı ve torunuyla lokantaya yemeğe gittiğini söyleyip, “Lokantaya benzer otomobili bulunan başkaları da geliyor. Lokantadan çıkarken çocuk karıştırıp, bu kişinin otomobiline biniyor. Araç sahibi otomobiline koşuyor. 10 yaşındaki kız çocuğunu darbediyor.

Saçından tuttuğu çocuğu aracın camına vuruyor. Ardından ağabeyim geliyor. Ağabeyime yumruk atıyor. 8 gün hastanede yaşam mücadelesi verdi. Öldü. Adalet istiyoruz. Gün yüzü görmesin inşallah. Başka bir şey demiyorum. Adalet yerini bulsun” diye konuştu. (DHA)

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