100 dönüm buğday tarlası daha kül oldu
Batman'ın Kozluk ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, 1 saat süren çalışma ile söndürüldü. 100 dönüm alan küle döndü.
Yeniçağlar köyünde buğday ekili arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye Bekirhan Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Belediye Başkanı Fırat Karabulut da olay yerine gelip, söndürme çalışmalarına katıldı. 1 saat süren çalışma ile yangın, söndürüldü.
Sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangında, 100 dönüm alan yandı. (DHA)