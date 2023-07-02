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100 dönüm buğday tarlası daha kül oldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, 1 saat süren çalışma ile söndürüldü. 100 dönüm alan küle döndü.

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100 dönüm buğday tarlası daha kül oldu

Yeniçağlar köyünde buğday ekili arazide, öğle saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye Bekirhan Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Belediye Başkanı Fırat Karabulut da olay yerine gelip, söndürme çalışmalarına katıldı. 1 saat süren çalışma ile yangın, söndürüldü.

Sigara izmaritinden çıktığı değerlendirilen yangında, 100 dönüm alan yandı. (DHA)

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