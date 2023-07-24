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100 metre kovaladı, yakalayıp bıçakladı

İzmit'te iki kişi arasındaki çıkan kavganın ardından kimliği belirlenemeyen şüpheli, kaçan genci 100 metre kovaladıktan sonra bacağından bıçakladı.

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100 metre kovaladı, yakalayıp bıçakladı

İzmit Karabaş Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen bir kişi ile kavga eden D.D. (19), yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Kent Meydanı’na doğru kaçtı.

D.D.’nin peşinden koşan şüpheli, kovaladığı genci bacağından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Kanlar içerisindeki D.D.’yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekibi, yaralı D.D.’yi ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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