11 anketin ortalamasına göre hangi parti ne kadar oy alıyor?

14 Mayıs yaklaşırken seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri peş peşe anket sonuçları yayınladı. İşte anketlere göre partilerin ortalama oy oranı…

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14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir süre kala araştırma şirketleri anket çalışmalarına hız verdi.

Euronews, Yöneylem, MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF'ten oluşan 11 firmanın mart ayında açıkladığı sonuçlara göre partilerin ortalama oy oranını çıkardı.

Anket ortalamalarına göre ilk sırada yüzde 32,8 ile AKP yer alıyor. CHP'nin oy ortalaması yüzde 27,6. Üçüncü sıradaki HDP ise yüzde 10,7 oy alıyor. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 10,5. MHP ise yüzde 6,5 oy alıyor. Yöneylem anketi hariç diğer firmaların verileri kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçları içeriyor.

Yüzde 3'ün altında kalan diğer partilerin oy oranları ise her anket firmasının açıkladığı sonuçlarda yer almıyor. Bu partilerin ortalama oy oranlarını açıklanan anket sayısına göre yapıldı.

Buna göre Memleket Partisi'nin ortalama oy oranı yüzde 2,9. Gelecek Partisi ve DEVA'nın ortalaması ise yüzde 1,6. Yeniden Refah Partisi'nin oy ortalaması yüzde 1,3. Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,2; Zafer Partisi ise yüzde 1,1 oy alıyor. Saadet Partisi ise yüzde 0,9'da kalıyor.

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