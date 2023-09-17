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11 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Yayınlanma: 23:59 - 17 Eylül 2023 Güncellenme:
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Düzce’de İstanbul istikametine giden 1 minibüs, 1 kamyonet ve 1 hafif ticari araç ile 8 otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hendek ve Düzcedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Otoyolda yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Araçları yoldan kaldırılma ve yolu açma çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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