11 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 11 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasının ardından trafikte oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getireceğini duyurdu. İstanbul'da 11 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Bu kapsamda, otobüsler, metrobüsler, tramvaylar, vapur ve Marmaray, İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek.

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Okulların açılacak olması sebebiyle 11 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da milyonlarca öğrenci ve çalışan ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda pazartesi günü ders başı yapılacak. Eğitim alınacak okullarına yolculuk yapacak olan öğrenciler ve veliler yoğunlukla metro, metrobüs, tramvay ve otobüs gibi araçları kullanacak.

OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Okulların açılacağı ilk gün olan 11 Eylül'de 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceği açıklandı.

kulların açılmasından itibaren İETT’nin her gün 1636 ek sefer yapacağı, Metro İstanbul’un 375 ilave sefer planladığı, Şehir Hatları’nın da ek vapur seferleri düzenleyeceği ifade edildi.

İlk 2 gün okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli yararlanacağı aktarılan açıklamada, İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcuların da ücretsiz seyahat edeceği bildirildi.

TRAFİK ANLIK TAKİP EDİLECEK

Açıklamada, İBB ve ilgili eğitim kurumlarının pazartesi günü Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Ulaşım Yönetim Merkezinde (UYM) saat 06.00 itibarıyla toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacağı kaydedildi.

Nöbet sırasında İstanbul trafiğinin kent içi kameralardan anlık takip edileceği belirtilen açıklamada, tıkanan arterlerin ilgili birimlere bildirilip anında müdahale edilmesinin sağlanacağı vurgulandı.

Açıklamada, 101 ekipten oluşan 245 zabıta personelinin okullarda aktif görev alacağı, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda 10 çekici aracın hizmet vereceği, sabah-akşam zabıta ve polis memurlarınca trafik denetimi yapılmasının sağlanacağı ifade edildi.

İSTANBUL’DA 3 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPACAK

2023 – 2024 eğitim – öğretim yılının 11 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle başlayacak. İstanbul’daki 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 181 bin 831 öğretmen 104 bin 745 derslikte ilk zille birlikte ders başı yapacak.

SERVİSLERE ÖNCELİK

Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte ilk 2 gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattındaki yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek. Şehir Hatları da ek vapur seferleri düzenleyecek.

İSTANBUL TRAFİĞİNE YAKIN TAKİP

İBB ve ilgili eğitim kurumları, AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) ve UYM’de (Ulaşım Yönetim Merkezi) 11 Eylül pazartesi sabah saat 06:00 itibari ile toplanarak 3 gün boyunca nöbet tutacak. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenecek, tıkanan arterler ilgili durum birimlere bildirilip anında müdahale edilecek.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTTIRILACAK

Trafik Müdürlüğü’ne bağlı Mobil EDS araçları ile Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli olarak denetimlerde bulunacak.