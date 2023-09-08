112. dönem DHY kura takvimi: Kura başvurusu nasıl yapılır, kura çekimi ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. dönem Devlet hizmet yükümlülüğü (DHY) kurası için tercihlerin bugün alınmaya başlandığını ve münhal kadroların yayınlandığını duyurdu. 112. dönem DHY başvurusu “http://pbs.saglik.gov.tr” adresinden 11 Eylül 2023 tarihine kadar yapılabilecek. 112. dönem DHY kura takvimine göre kura çekimi 13 Eylül Çarşamba günü yapılacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “11.623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercihler bugün http://pbs.saglik.gov.tr’den alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 11 Eylül. Hayırlı olsun” ifadeleri ile 112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü takvimini duyurdu.

112. DÖNEM DHY KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

112. dönem DHY kura tercihleri 7 Eylül 2023 Perşembe günü başladı, 11 Eylül 2023 Pazartesi Saat 18.00'e kadar devam edecek.

Başvurular “http://pbs.saglik.gov.tr” adresinden yapılacak.

1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

2) Kuraya başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.

3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.

5) Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya (www.turkiye.gov.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini başvuru formuna ek olarak başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

6) Tercih bildirmeyen, tercihlerini kesinleştirmeyen, tercihlerine yerleştirilemeyen ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.

7) Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken yerleştikleri birime teslim edilecektir.

112. DÖNEM DHY KURASI NE ZAMAN?

112. dönem DHY kurası 13 Eylül Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak.