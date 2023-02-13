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Adıyaman’da yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen Mersin'de yakalandı. AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İşitmen, 123 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

Yayınlanma: 10:16 - 13 Şubat 2023 Güncellenme:
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Adıyaman’da yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmanın hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.

AKP Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan İşitmen’in adli işlemleri için Besni ilçesine getirileceği, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. (AA)

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