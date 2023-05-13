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13. katta vahşet! Polis harekete geçti

Kilis'te bir kişi, Erdoğan Bayraktar Caddesi'ndeki rezidansın 13. katında ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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13. katta vahşet! Polis harekete geçti

Mehmet Sanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi’ndeki bir rezidansın 13. katında bir kişinin öldüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Eve giren ekipler, R.K'nin karın bölgesinden bıçaklandığını ve öldüğünü tespit etti. R.K’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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