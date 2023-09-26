13 milyonluk Ferrari’ye yaptığı ‘pes’ dedirtti! “Tüp taktırmakla aynı şey…”

Antalya Kepez'de düzenlenen Otomobil Festivali'ne katılan Turgut İşleyen'in, 13 milyon TL'lik Ferrari'sine aracı yükseltip alçaltan kumandalı süspansiyon takması tepkilere neden oldu. Yaptığı işin Ferrari'ye tüp taktırmak gibi olduğunu söyleyen İşleyen insanların tepkisine rağmen mutlu olduğunu dile getirdi...

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Antalya Kepez Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Otomobil Festivali’ne 29 ilden bin 500 araç katıldı. Binlerce insanın ziyaret ettiği etkinlikte birbirinden ilginç otomobiller yer aldı.

Bu otomobillerden biri de Mersin Anamur’dan festivale katılan Turgut İşleyen’e ait Ferrari’ydi. İşleyen piyasa değeri 13 milyon TL olan Ferrari F430 model otomobilini modifiye ederken, 50 bin TL’lik air süspansiyon taktırdı.

Kumandaya entegre edilen air süspansiyon aracı yerden 15 santimetre yukarı çıkarırken, aynı zamanda 15 santimetre alçalarak, aracı zemine en yakın noktaya kadar getiriyor.

“FERRARİYE BİLE OLSA FARK ETMEZ”

Turgut İşleyen, “Benim Ferrari F430 model otomobilime Türkiye’de ilk kez air süspansiyon taktım. Ferrari’yi modifiye ettim. Otomobilimin değeri 13 milyon TL, taktığım air süspansiyon ise 50 bin TL değerinde” dedi.

Modifiye tutkunu olduğunu belirten İşleyen, “Modifiye araçları sevdiğim için Ferrari bile olsa benim için farketmiyor. Aslında buna kimse cesaret edemiyor. Benim yaptığım aslında Ferrari’ye tüp taktırmak gibi. 13 milyon TL ciddi bir para olduğu için herkes modifiye etmeye ya da air süspansiyon takmaya cesaret edemiyor” diye konuştu.

‘İNSANLAR TERS TEPKİ VERSE DE BEN MUTLUYUM’

Ferrari’sini çekiciyle getirdiği zaman insanların bu tür bir şeyi yapamayacağını kendisine söylediklerine dikkati çeken Turgut İşleyen, “Bana ‘Bunu yapamazsın, yapılacak bir şey değil. Aracın orjinal halini bozma’ diye tepkiler aldım, ama hevesli olduğum için Ferrari olması farketmedi. Otomobilin ve fiyatının ne olduğunun önemi yok. İnsanlar ters tepki verse de ben mutluyum” dedi. (DHA)