13 yaşındaki 2 kız çocuğunun yaptıkları dehşete düşürdü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 13 yaşındaki İ.G. ile M.Y. isimli kız çocuklarının yaptıkları dehşete düşürdü.
Balıkesir’de İ.G. ile M.Y., cadde üzerinde yürümekte olan 2 farklı kişiyi bıçak çekerek gasbetti.
İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için harekete geçen Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurların birinden telefon ile kulaklık, diğerinden ise cüzdan ve bir paket sigara gasbeden 2 çocuğu Bandırma Sahili mevkisinde yakalayıp, polis merkezine götürdü.
ISLAH EVİNE GÖNDERİLDİLER
Suça sürüklenen İ.G. ile M.Y., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘nitelikli yağma’ suçundan ıslah evine gönderildi. (DHA)