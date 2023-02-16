13 yaşındaki Mustafa 228 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Hayat'ın Antakya ilçesinde felaketin 228. saatinde 13 yaşındaki Mustafa enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

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6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ve artçıları neticesinde 10 ile yayılmış bir coğrafya içerisinde birçok bölgede büyük yıkım yaşandı. Bu yıkım neticesinde on binlerce vatandaş hayatını kaybetti ve yaralandı. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları felaketin 10. gününde devam ediyor. Felaketin 228. saatinde enkaz altından bir mucize haberi daha Hatay’ın Antakya ilçesinden geldi.

İMAMOĞLU: UMUT KESİLMEZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin de yer aldığı arama kurtarma ekipleri Hayat’ın Antakya ilçesinde depremin 228. saatinde 13 yaşındaki Mustafa’yı enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Gelişme üzerine bir paylaşımda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Umut kesilmez. Mustafa kardeşimiz 228 saat sonra Antakya'daki enkazdan sağ olarak kurtarıldı. İş makinesi çalışırken kurtarma ekiplerimizin dikkatiyle hayata döndü” ifadelerine yer verdi.

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