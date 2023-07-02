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14 araç birbirine girdi! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalar yaşandı. Kazalar sonucunda 1 kişi yaralanırken, İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Yayınlanma: 13:27 - 02 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı mevkisinde saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada kazalar meydana geldi.

14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda bir kişi yaralandı. Aynı zamanda Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönü de ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyrukları oluştu ve ekipler yolu açmak için çalışmalara başladı.

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