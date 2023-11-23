14 köpek ölü, 1 köpek yaralı bulundu

Bilecik'te 14 köpek ölü, 1 köpek ise yaralı halde bulundu, savcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Bilecik’te, Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bilecik-Sakarya karayolu 2’nci tünel mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan köpeklerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede, 14 köpeğin öldüğü, 1 köpeğin ise yaralı olduğu belirlendi.

Yaralı köpek tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bilecik Valiliği’nden yapılan açıklamada, yol kenarında 14 ölü, 1 yaralı köpek bulunduğu ve bu durumla ilgili adli tahkikata başlandığı ifade edildi.

“YETKİ ALANIMIZDA DEĞİL”

Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, ölü bulunan köpeklere ilişkin “Belediye katliam yaptı” şeklinde sosyal medyada paylaşımlar bulunduğunu belirterek açıklama yaptı. Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde konuşan Subaşı, köpeklerin ölü bulunduğu alanın Bilecik Belediyesi’nin yetki alanında olmadığını ifade etti.

Başsavcılığın soruşturma başlattığını söyleyen Subaşı, şunları söyledi:

* “Sosyal medyadan bir linç kampanyası başlatıldı. ‘Bilecik Belediyesi tarafından katledilen hayvanlar’ olarak paylaşımlar yapıldı. Olayın ardından başsavcılık, jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü ile hızlı temaslarda bulunduk. Bölge, Bilecik Belediyesi’nin yetki alanında değil. Vezirhan bölgede bulunan maalesef can dostlarımız öldürülmüş. Fakat ölüm sebepleri hala tespit edilememiş. Ölüm sebepleri tespit edilecek.

* Şunu da belirtmek isterim, Bilecik Belediyesi’nin bakım yaptığı can dostlarımızın hepsinin küpelerinin arkasında Bilecik Belediyesi yazmaktadır. Hayvanların hepsinin küpesiz olduğu anlaşılmıştır. Başsavcılık bununla ilgili bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi bulunmamaktadır. Konu hala araştırılıyor.” (DHA)

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