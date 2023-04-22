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14 yaşındaki çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaçan kurtuldu

Muğla’nın Milas ilçesinde 14 yaşındaki çocuk kullandığı otomobil ile ortalığı savaş alana çevirdi.

Yaşar ANTER
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14 yaşındaki çocuk ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaçan kurtuldu

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde meydana gelen olayda babasına ait 48 UH 475 plakalı otomobili izinsiz aldığı iddia edilen 14 yaşındaki C. S., ortalığı savaş alanına çevirdi.

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ÖNCE ÇÖP BİDONLARI SONRA KASALAR

C.S. kullandığı otomobil ile caddeye çıktıktan sonra önce üç çöp konteynerine, sonra bir marketin önündeki kasalara çarptı.

Otomobilin kaldırıma çıktığını gören vatandaşlar ise sağa sola kaçarak kendilerini kurtarabildi.

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DUVAR VE BALKONA DA ÇARPTI

C.S., daha sonra yol kenarında bulunan apartmanın duvarına, ardından ise birinci kattaki dairenin balkonuna çarparak durabildi.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Hurda haline gelen otomobilden vatandaşlar tarafından çıkarılan C.S., çağrılan ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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C.S.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Polis kaza il ilgili soruşturma başlattı.

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