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14 yaşındaki İsmet, Tarsus Çayı’nda boğuldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği çayda başını taşa çarpıp bilincini yitiren 14 yaşındaki İsmet boğularak hayatını kaybetti. 

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14 yaşındaki İsmet, Tarsus Çayı’nda boğuldu

Olay, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Kulak Mahallesi’nde meydana geldi. Tarsus Çayı’nda balık avlamak için evden ayrılan İsmet Uğurcan, sıcak havada serinlenmek için suya girdi.

BAŞINI TAŞA ÇARPTI

İddiaya göre Uğurcan, suda başını taşa çarpıp, bilincini yitirdi. 14 yaşındaki Uğurcan’ı suyun üstünde hareketsiz halde gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından sudan çıkarılan Uğurcan’ın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Uğurcan’ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)

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