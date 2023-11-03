Termosa milyonlar harcayan AKP’li belediye, 123 milyon liralık arazi satacak

15 milyon 500 bin liraya üzerine belediye başkanın isminin yazılı olduğu 100 bin adet termosu hediye olarak dağıtmak üzere satın alan AKP’li Pendik Belediyesi, 3 arazisini ihale ile satışa çıkardı. 3 arazi için belirlenen tahmini bedelin toplamı 123 milyon TL.

Özlem GÜVEMLİ

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Pendik Belediyesi, mülkiyetindeki kamu arazilerini ihale ile satışa çıkardı. Resmi Gazete’de yer alan ilanlara göre Pendik Şeyhli Mahallesi'ndeki bin 300 metrekarelik “Büyük Sanayi Alanı” imarına sahip parselin satışı için 22 Kasım 2023 günü ihale düzenlenecek. Arazi 29 milyon 567 bin 250 TL tahmini bedel üzerinden satışa sunuldu. Ödeme şekli de yüzde 50 peşin, kalanı 1 taksit olarak belirlendi.

Kurtköy'de 968 metrekarelik konut imarına sahip belediye arazisi de 29 Kasım günü satılacak. 21 milyon 795 bin TL tahmini bedel ile satılacak arazi, 30.50 metre yüksekliğinde konut bloğu inşa edilebilecek imar hakkına sahip. Kurtköy'de “büyük sanayi alanı” imarına sahip 3 bin 192 metrekarelik arazi ise 15 Kasım'da 71 milyon 827 bin TL tahmini bedel ile satılacak. Bu arazi için ödeme şekli yüzde 40 peşin, kalanı 2 taksit olarak açıklandı. AKP'li belediye, toplam tahmini bedeli 123 milyon 189 bin 250 TL'lik arazisini satışa çıkarmış oldu.

TERMOS İHALESİ GÜNDEM OLMUŞTU

AKP'li belediye, vatandaşın ekonomik kriz ile mücadele ettiği, kamuda tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bugünlerde yerel seçimler hediye olarak dağıtmak üzere 15 milyon 500 bin liraya 100 bin adet termos satın alması ile gündeme gelmişti. 25 Eylül 2023 günü düzenlenen ihale ile satın alınan 100 bin adet termosun üzerinde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in ismi bulunuyor.

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