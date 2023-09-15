15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası’nda yeni karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 81 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın da aralarında olduğu 47 sanığın tüm suçlardan beraatine hükmedildi. 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa 14'er yıl 7'şer ay, 9 sanığa da 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

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Yargıtay'ın kısmen bozma kararının ardından tekrar görülen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası'nın karar duruşması bugün görüldü.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki büyük salonda yapılan duruşmaya, 35’i başka suçtan tutuklu 59 sanık katıldı. Bazı sanıklar da SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Son savunmaları alınan sanıklar beraatlerine karar verilmesini istedi. Söz verilen müştekiler de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

47 KİŞİ BERAAT ETTİ

Karara bağlanan davada 81 sanıktan aralarında eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan’ın da bulunduğu 47’sinin üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat etti.

Sanıklardan 20’sine “anayasayı ihlale yardım” suçundan 14’er yıl 7’şer ay, 9 sanığa da aynı suçtan 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ertuğrul Çeliker, Hasan Kale ve Abdurrahim Erden’in “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Sanık Erden ayrıca, maktul Timur Aktemur’a yönelik “bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme” suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

25 SANIK TAHLİYE

Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Habibullah Şahin’in dosyasının ayrılmasına hükmeden heyet, ceza verilen sanık Ertuğrul Çeliker ile sanık Mert Hüriyetoğlu hakkında “kasten öldürme “ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından gereğinin yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Sanıklar Samet Kırımlı ile Sezai Zengin hakkında hükmen tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar veren heyet, tutuklu 25 sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyelerine hükmetti.

Heyet, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz 2 sanığın ise hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti.

YARGITAY VERİLEN KARARI BOZMUŞTU

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, 143 sanığın yargılandığı davayı 12 Temmuz 2018’de karara bağlamıştı.

Aralarında tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan’ın da bulunduğu 72 sanığı “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandıran mahkeme, 22 sanığa “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 17 yıl 7’şer ay, 5 sanığa aynı suçtan 15’er yıl hapis cezası vermişti.

Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un şehit edilmesine ilişkin 12 sanık için ayrıca “kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, bazı vatandaşların şehit edilmesine ilişkin de birçok sanığı aynı cezaya mahkum etmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 9 Temmuz 2019’da dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemenin 99 sanık hakkındaki çeşitli hapis cezaları ile 44 sanığa ilişkin beraat hükmüne yapılan istinaf başvurularını esastan reddetmişti.

Daire, hapis cezalarına çarptırılan 99 sanığın tahliye talebini de reddederek, bu sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırmıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi de sanıklardan bazıları hakkında verilen hapis cezaları ile bazı sanıklarla ilgili beraat hükümlerini çeşitli gerekçelerle bozmuştu.

Dava dosyası, yeniden görülmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. (AA)

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