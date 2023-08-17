15 yaşındaki çocuk kaza yaptı, can pazarı yaşandı

Muğla'nın Milas ilçesi ile İzmir Karayolu'nda meydana gelen kazada araçlar hurdaya döndü, insanlar yola düştü. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

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Muğla’nın Milas ilçesi ile İzmir Karayolu'nun Dibekdere Köyü yakınlarında meydana gelen kazada iddiaya göre 15 yaşındaki K.İ. yönetimindeki 48 KK 161 ve 51 yaşındaki E.G. yönetimindeki 48 ABY 439 plakalı iki otomobilin çarpışması sonrası yoldan çıkan araçlar şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki üç kişi yola düştü.

Savaş alana dönen karayolunda can pazarı yaşandı. Yaralılara önce vatandaşlar ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazada yaralanan E.G., K.İ. ve 55 yaşındaki N.Ö.M. ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisi kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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